Zehn Jahre nach dem berühmten Satz „Wir schaffen das!“ ist es Zeit für eine ehrliche Bilanz. Schon damals habe ich gefordert, dass wir eine offene und sachliche Debatte über die Folgen der Flüchtlingspolitik führen müssen. Dieser Diskurs hat jedoch nie wirklich stattgefunden. Kritik an einer Politik offener Grenzen und unkontrollierter Migration wurde allzu oft reflexhaft ins rechte Abseits gestellt – und damit wichtige Fragen verdrängt, die unsere Gesellschaft bis heute belasten.