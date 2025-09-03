Von Marko Hildebrand-Schönherr

Lehrermangel und Unterrichtsausfall: Für Landrätin Peggy Greiser (parteilos) bleibt die Personalsituation an den Schulen besorgniserregend. Derzeit sind im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 60 Lehrerstellen unbesetzt – davon 21 an Regelschulen, 16 an Gymnasien und 7 an Grundschulen. Auch Förderzentren, Gemeinschafts- und Berufsschulen suchen dringend nach Lehrkräften. Die Folgen sind spürbar: An den Regelschulen müssen Stundentafeln gekürzt werden, weil Unterrichtsausfälle nicht anders kompensiert werden können. Abordnungen von Gymnasiallehrern helfen ihren Worten zufolge nur bedingt, führen aber gleichzeitig zu Ausfällen an Gymnasien. „So wird ein Problem nur verschoben“, kritisiert die Kreischefin.