Landräte-Tagung in Berlin: Karmasin setzt nach Faeser-Gespräch auf sinkende Asylzahlen

München (dpa/lby) - Die bayerischen Landräte setzen nach einem Gespräch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) darauf, dass sich in der Migrationspolitik endlich etwas in ihrem Sinne bewegt – dass also Maßnahmen ergriffen werden, um die Asylzahlen zu reduzieren. "Sie hat zugesagt, viele unserer Kernforderungen umzusetzen", sagte der Präsident des bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin, der Deutschen Presse-Agentur in München. Jetzt müsse Faeser das nur noch in die Tat umsetzen. "Wir sind aber hoffnungsfroh", sagte der Landrat von Fürstenfeldbruck.