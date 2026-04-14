„Es ist besser, man hat Staub an den Füßen als Blasen am Hintern.“ Das ist ein afrikanisches Sprichwort und irgendwie beschreibt es auch den Mann, der in einem kleinen Büchlein schwarze Weisheiten zusammengetragen hat, die halfen, aus Spenden in Mosambik eine Schule zu bauen. Seit ich Landolf Scherzer kenne, war der immer in Bewegung. Ein Rastloser, ein Getriebener, immer auf der Suche nach etwas, ein Neugieriger, ein uneigennütziger Helfer, ein unbestechlicher Beobachter und Entdecker, ein Menschen- und Friedensfreund, ein Wissbegieriger, ein Wanderer durch die Welten.