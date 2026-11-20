Trotz des ewigen Auf und Ab bei den Gewerbesteuerzahlungen von K+S und den damit verbundenen Problemen soll in Unterbreizbach und den Ortsteilen im kommenden Jahr viel investiert werden. Schwerpunkt ist die Dorfentwicklung. Mehrere Millionen Euro, einschließlich Fördergeld, sind dafür im Haushalt 2027 eingeplant. Der war in dieser Woche von den Gemeinderäten – genauso wie der Finanzplan für die folgenden Jahre – einstimmig beschlossen worden.