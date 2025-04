Am Mittwoch haben an einem Steilhang eines abgeholzten Waldstücks zwischen Themar und Marisfeld circa 10 000 Quadratmeter Wiesenfläche gebrannt. Die Ursache „ist bislang nicht geklärt“, teilte Sprecherin Anne-Kathrin Seifert von der Landespolizeiinspektion Suhl am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion zu dem Brand, den Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren nach drei Stunden gelöscht hatten, mit. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ handle es sich um „fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Es werden Zeugen gesucht“, sagte Seifert. „Selbstentzündungen sind aktuell eher unwahrscheinlich.“ Denn dafür werden in der Regel neben andauernder Trockenheit wie aktuell trockene Biomasse am Boden und eben sehr hohe Temperaturen benötigt, die gegenwärtig aber nicht zu registrieren sind. Derzeit gilt im Landkreis Hildburghausen mit den Forstämtern Heldburg und Schönbrunn Gefahrenstufe 3 – mittlere Waldbrandgefahr.