Gerbrunn (dpa/lby) - Eine vermeintliche Handgranate in einer Gemeinschaftsunterkunft hat einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Ein Mitarbeiter hatte den granatenähnlichen Gegenstand am Freitag bei einer Zimmerkontrolle entdeckt und gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin hätten alle Bewohner das Gebäude in Gerbrunn (Landkreis Würzburg) verlassen müssen. Spezialisten des Landeskriminalamts stellten den Gegenstand sicher und gaben Entwarnung. Der 61-jährige Besitzer des Gegenstands, der einer Rauchgranate ähnelt, wurde angezeigt.