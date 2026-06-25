Landkreis Würzburg: Unbekannte schießen mit Stahlkugeln in Richtung Angler

Als die Polizei eintraf, waren die Unbekannten demnach verschwunden. Eine alte Radkappe und ein Porzellanteller, die mutmaßlich als Ziele gegolten haben sollen, sowie mehrere Stahlkugeln konnten laut den Angaben eines Polizeisprechers sichergestellt werden. Es werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.