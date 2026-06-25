Landkreis Würzburg: Unbekannte schießen mit Stahlkugeln in Richtung Angler

Ochsenfurt (dpa/lby) - Mit Stahlkugeln haben Unbekannte mutmaßlich mit einer Gasdruckwaffe in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) in Richtung eines Anglers geschossen. Getroffen wurde der Mann nicht, wie die Polizei mitteilte.
Mitten beim Angeln am Main hört ein 29-Jähriger Schüsse vom anderen Ufer. Er konfrontiert die Unbekannten. Doch die richten ihre Gasdruckwaffe in die Richtung des Anglers.
Ochsenfurt (dpa/lby) - Mit Stahlkugeln haben Unbekannte mutmaßlich mit einer Gasdruckwaffe in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) in Richtung eines Anglers geschossen. Getroffen wurde der Mann nicht, wie die Polizei mitteilte.
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Der 29-jährige Angler hörte demnach vom gegenüberliegenden Ufer Schussgeräusche. Er habe den Unbekannten zugerufen, dass sie aufhören sollten. Daraufhin schossen sie den Angaben zufolge aus über 100 Metern Entfernung in Richtung des Anglers.
Als die Polizei eintraf, waren die Unbekannten demnach verschwunden. Eine alte Radkappe und ein Porzellanteller, die mutmaßlich als Ziele gegolten haben sollen, sowie mehrere Stahlkugeln konnten laut den Angaben eines Polizeisprechers sichergestellt werden. Es werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.