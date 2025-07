Zell am Main (dpa/lby) - Ein Schüler hat mit einer Waffenattrappe einen Polizeieinsatz in Unterfranken ausgelöst. Die Polizei wurde am Morgen alarmiert, weil ein Mensch mit einem Gewehr an einer Schule in Zell am Main (Landkreis Würzburg) gesehen worden war. Auf dem Gelände befinden sich eine Grundschule und eine Fachoberschule, wie ein Polizeisprecher sagte.