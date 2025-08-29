Landkreis Würzburg: Lastwagen mit Stroh brennt aus - A3 ganze Nacht gesperrt

Helmstadt - Ein mit Stroh beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Helmstadt (Landkreis Würzburg) komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) waren die Nacht über beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge musste das brennende Stroh mit einem Bagger aus dem Lastwagen ausgeladen werden, um gelöscht zu werden.