Landkreis Würzburg: Ladendiebe schleifen Zeugen auf Motorhaube zehn Meter mit

Ein 37-jähriger Mann habe den Vorfall bemerkt. Als die Verdächtigen wegfahren wollten, versuchte er laut den Angaben der Polizei das Fahrzeug zu stoppen. Doch der Fahrer des Wagens beschleunigte demnach unvermittelt und erfasste den 37-Jährigen. Der wurde den Angaben zufolge für rund 10 Meter auf der Motorhaube mitgeschleift und fiel dann vom Auto. Dabei sei der Mann nur leicht verletzt worden. Die drei Tatverdächtigen seien zunächst entkommen.