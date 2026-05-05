Landkreis Würzburg: Ladendiebe schleifen Zeugen auf Motorhaube zehn Meter mit

Höchberg (dpa/lby) - Bei ihrer Flucht nach einem Ladendiebstahl in Unterfranken sollen drei Verdächtige einen Zeugen mehrere Meter auf der Motorhaube ihres Wagens mitgeschleift haben. Danach flüchteten sie, wie die Polizei mitteilte.
Mit vollem Einkaufswagen wollten drei Tatverdächtige flüchten. Ein 37-Jähriger versuchte die Ladendiebe stoppen und landete dabei auf ihrer Motorhaube. Jetzt nimmt die Polizei drei Männer fest.
Höchberg (dpa/lby) - Bei ihrer Flucht nach einem Ladendiebstahl in Unterfranken sollen drei Verdächtige einen Zeugen mehrere Meter auf der Motorhaube ihres Wagens mitgeschleift haben. Danach flüchteten sie, wie die Polizei mitteilte.
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Die drei Tatverdächtigen verließen einen Supermarkt in Höchberg (Landkreis Würzburg) demnach mit einem vollgepackten Einkaufswagen im Wert von rund 500 Euro. Ohne zu bezahlen, gingen sie den Angaben zufolge zu ihrem Auto.
Ein 37-jähriger Mann habe den Vorfall bemerkt. Als die Verdächtigen wegfahren wollten, versuchte er laut den Angaben der Polizei das Fahrzeug zu stoppen. Doch der Fahrer des Wagens beschleunigte demnach unvermittelt und erfasste den 37-Jährigen. Der wurde den Angaben zufolge für rund 10 Meter auf der Motorhaube mitgeschleift und fiel dann vom Auto. Dabei sei der Mann nur leicht verletzt worden. Die drei Tatverdächtigen seien zunächst entkommen.
Nach einer umfangreichen Fahndung nahm die Polizei die Männer zwei Tage nach dem Vorfall an der Autobahnrastanlage Nürnberg/Feucht fest. Die drei Männer im Alter von 22, 24 und 28 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls, des schweren Bandendiebstahls und der vorsätzlichen Körperverletzung.