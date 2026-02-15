Landkreis Würzburg: Bakterien im Trinkwasser – Gesundheitsamt ordnet Abkochen an

Demnach wurden die Keime bei einer Probe am Hochbehälter Mühlenberg sowie an einem Brunnen festgestellt. Die betroffene Wasserkammer und der Brunnen wurden umgehend vom Netz genommen. Zusätzlich läuft eine Chlorung der Anlage. Die Gemeinde hat weitere Untersuchungen veranlasst, um die Ursache zu klären.