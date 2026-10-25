Altenstadt (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat in Altenstadt (Landkreis Weilheim-Schongau) mehrere Hakenkreuze gesprüht. Die Schmierereien entstanden laut Polizei zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen. Der Täter besprühte demnach in den Farben Pink, Blau und Schwarz unter anderem einen Verteilerkasten, einen Baum und das Innere eines leerstehenden Hauses. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.