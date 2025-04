Breitenbrunn (dpa/lby) - Bei einem Brand in einer ehemaligen Schreinerei in Schwaben ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Die frühere Fertigungshalle in Breitenbrunn (Landkreis Unterallgäu) brannte bis auf die Grundmauern nieder, wie ein Polizeisprecher mitteilte.