Bad Wörishofen (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer ist in Schwaben von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 77-Jährige am Donnerstag eine Staatsstraße in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) überqueren, um auf den Radweg zu fahren. Dabei habe er mutmaßlich ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen und sei von diesem erfasst worden.