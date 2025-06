Landkreis Traunstein: 15-Jähriger ertrinkt in Badesee - 27-Jähriger vermisst

Innzell/Neustadt an der Donau (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger ist in einem Schwimmbad in Innzell ertrunken. Ein Badegast habe ihn aus rund drei Metern Tiefe aus dem Badesee gezogen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Eine zufällig anwesende Ärztin versuchte den Jugendlichen zu reanimieren, bis der Notarzt übernahm - doch "leider ohne Erfolg", hieß es. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Untersuchungen in dem Fall. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es den Angaben zufolge bisher nicht.