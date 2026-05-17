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  4. Sechs Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Landkreis Tirschenreuth Sechs Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

An einer Kreuzung kommt es zu einem Unfall, zwei Autos sind beteiligt. Mehrere Menschen werden ins Krankenhaus gebracht.

Landkreis Tirschenreuth: Sechs Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße
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Die verletzten Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Mitterteich (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 299 bei Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) sind sechs Menschen verletzt worden. Dieser ereignete sich ersten Angaben zufolge im Bereich einer Kreuzung, zwei Autos waren beteiligt, wie die Polizei mitteilte. In den beiden Wagen befanden sich jeweils drei Menschen. Informationen über den Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen liegen bislang nicht vor.

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Die B299 war am Mittag weiterhin voll gesperrt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.