Landkreis Tirschenreuth: Sechs Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Mitterteich (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 299 bei Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) sind sechs Menschen verletzt worden. Dieser ereignete sich ersten Angaben zufolge im Bereich einer Kreuzung, zwei Autos waren beteiligt, wie die Polizei mitteilte. In den beiden Wagen befanden sich jeweils drei Menschen. Informationen über den Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen liegen bislang nicht vor.