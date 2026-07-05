Marktredwitz (dpa/lby) - Die Maschinenhalle einer Biogasanlage im Landkreis Tirschenreuth steht komplett in Flammen. Feuerwehrleute versuchen, ein Übergreifen des Brandes auf die Biogasanlage bei Marktredwitz zu verhindern, wie ein Polizeisprecher sagte. Über Verletzte oder eine geschätzte Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. Weshalb das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, blieb zunächst ebenfalls unklar.