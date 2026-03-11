Landkreis Straubing-Bogen: 39 Jahre alter Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lkw

Bogen - Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist im niederbayerischen Bogen bei einer Kollision seines Wagens mit einem Lkw um Leben gekommen. Der 66 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizeiinspektion Bogen mitteilte.
Ein Auto prallt mit so großer Wucht gegen einen schweren Lkw, dass dieser umkippt und die Zugmaschine Feuer fängt. Der Autofahrer stirbt, der Lkw-Fahrer wird schwer verletzt.
Bogen - Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist im niederbayerischen Bogen bei einer Kollision seines Wagens mit einem Lkw um Leben gekommen. Der 66 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizeiinspektion Bogen mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Nach ersten Ermittlungen geriet der 39-Jährige auf der Staatsstraße 2125 zwischen Bogen und dem Weiler Hofweinzier auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den mit Schlachtabfällen beladenen Sattelzug. Der Lkw kippte um, die Zugmaschine fing Feuer und brannte aus. Neben der Polizei waren über 80 Feuerwehrleute im Einsatz.
Die Staatsstraße in der Kommune am Fuße des Bayerischen Walds war am Abend noch gesperrt und wird laut Polizei auch vorerst noch gesperrt bleiben. Grund ist die aufwendige Bergung des Lkw. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf 160.000 Euro.