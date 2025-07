Landkreis Sonneberg : Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Am Freitag war gegen 15.30 Uhr ein 21- Jähriger mit einem Kraftrad auf der Landstraße 1152 von Schauberg in Richtung Judenbach unterwegs, wie die Polizei berichtet. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte gegen den Bordstein. Dabei klemmte er sich den Fuß zwischen Bordstein und Motorrad ein. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Sonneberg gebracht. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.