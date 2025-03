Die Besuchermassen haben uns heute früh überrannt“, erzählte eine Mitarbeiterin vom Start des Tages der offenen Tür im Medizinischen Versorgungszentrum. Kein Wunder. Die Neuhäuser und ihre Nachbarn wollen wissen, wie es weiter geht mit der medizinischen Versorgung am Standort des geschlossenen Krankenhauses. Am Samstag konnten sie es sich anschauen. Wer sich mit den Strukturen des Gesundheitswesens auskennt, weiß: Es wird kein kleines Ersatzkrankenhaus. Das medizinische Versorgungszentrum ist ein Stützpunkt für Haus- und Fachärzte, die miteinander kooperieren. Für wen konkret in Neuhaus? Chirurgie Dr. Erik Erler, Durchgangsarzt Mahmoud Eldemery, Hausarzt Gabriele Heublein und Dr. Klaus Müller, Innere Medizin und Diabetologie Dr. Sabine Gabrisch, Kardiologie Dr. Mechthild Rädlein, Kinder und Jugendmedizin Ute Macholdt, Orthopädie Reinhard Hofmann und Dr. Thomas Reh. Zudem gibt es eine Physiotherapie unter Leitung von Kerstin Hampe.