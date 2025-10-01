Ein eigentlich entspannter Waldspaziergang mit seiner schwerstbehinderten elfjährigen Tochter endete für Steffen Motschmann aus Judenbach in Frust. Was als Ausflug auf einem der gewohnten Waldwege bei Judenbach begann, wurde durch eine neu aufgestellte, verschlossene Wegeschranke zu einem unüberwindbaren Hindernis. Motschmanns Schilderung wirft ein Schlaglicht auf eine Entwicklung, die auch andere Bürger in der Region beschäftigt. Die neu installierten Schranken sollen laut dem Thüringer Forstamt Sonneberg unter anderem der Waldbrandgefahr und dem illegalen Fahrzeugverkehr entgegenwirken. Doch für Menschen mit Gehbehinderung oder im Rollstuhl bedeuten sie eine massive Einschränkung.