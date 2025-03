Nächtliches Schreien hatten den Angeklagten, einen älteren Herren, aus dem Schlaf gerissen. Wie sich weniger später entpuppte, stammte dieses von seinem Kater. Doch was war geschehen? Ein kleiner Fuchs hatte sich auf das Grundstück verirrt und den Kater eines Senioren gebissen. Der Angeklagte brachte diesen in Sicherheit und wandte sich danach wieder dem Fuchs zu, der in der Folge auch ihn biss. Die Intention des Seniors: den Fuchs lediglich verjagen. Da er stark gehbehindert war, hat er sich mit der Schaufel gewehrt. Dabei schlug er den Fuchs und verletzte ihn. Im Anschluss habe er die Polizei informiert.