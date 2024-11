Landkreis Sonneberg: Schüler-Berater im Jugendhilfeausschuss

Das Jugendamt zeichnete für die Einladung aller (Kreis-)Schülersprecher und deren Stellvertretungen verantwortlich. In der Beratung stellte dann Jugendamtsleiter Stefan Müller, nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller Teilnehmer, seine Einrichtung mit ihren Aufgabenbereichen, den Jugendhilfeausschuss als deren wichtiges Gremium sowie die Arbeitsgemeinschaft „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugendverbandsarbeit“ mit ihren inhaltlichen Schwerpunkten und ihrer Zusammensetzung vor. „Das Jugendamt plant, gestaltet und steuert die Strukturen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, sichert den Kinderschutz und sorgt dafür, dass alle jungen Menschen und ihre Eltern zu ihren Rechten und damit verbundenen Aufgaben und Diensten kommen“, so der Jugendamtsleiter dabei. Weiterhin betonte er: „Deshalb ist es uns als Jugendamt so wichtig, dass Vertreter aus den Reihen der Jugendlichen im Jugendhilfeausschuss mit tätig sind und somit als Sprachrohr für alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises Sonneberg agieren.“