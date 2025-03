Die Bahnstrecke zwischen Neuhaus am Rennweg und Sonneberg ist wegen Instandhaltungsarbeiten der Thüringer Eisenbahn GmbH am Stellwerk Sonneberg vom Dienstag, 4. März, bis Freitag, 7. März, ganztägig gesperrt. Alle Züge der Süd-Thüringen-Bahn (STB) auf der Strecke verkehren in dieser Zeit als Bus im Schienenersatzverkehr. Die STB bittet um Beachtung der verlängerten Fahrzeiten des Schienenersatzverkehrs sowie der Fahrzeitänderungen der Züge von Mengersgereuth-Hämmern nach Sonneberg. Der geänderte Fahrplan ist unter www.sued-thueringen-bahn.de zu finden.