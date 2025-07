Die Sonneberger Polizei wollte am Donnerstag gegen 19.55 Uhr einen Motorrollerfahrer in Steinach kontrollieren. Der Fahrer entzog sich aber der Kontrolle - zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern. Nach kurzer Fahrt stellte er den Roller ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort, wie die Polizei am Freitag berichtete.