Landkreis Sonneberg: Mietbetrüger zockt Hotels ab

Die Polizei hat den Verdächtigen nach mehreren Fällen der vergangenen Monate ermittelt. Der Mann aus der Region stehe in mindestens sechs Fällen im Verdacht, unter Angabe falscher Personalien jeweils im Wert von mehreren hundert Euro Hotelübernachtungen gebucht oder auch wahrgenommen zu haben. Die Rechnungen bezahlte er indes nicht. In einigen Fällen habe er auch Hotelschlüssel gestohlen, was die Inhaber teilweise teuer zu stehen kam. Dazu, wie hoch der Gesamtschaden ist, machte die Polizei noch keine Angaben.