Landkreis Sonneberg Mietbetrüger zockt Hotels ab

Ein 47-Jähriger hat sich offenbar in Steinach, Neuhaus am Rennweg und Sonneberg in Hotels eingebucht, ohne die Rechnungen zu bezahlen.

Landkreis Sonneberg: Mietbetrüger zockt Hotels ab
1
 Foto: dpa-Zentralbild

Die Polizei hat den Verdächtigen nach mehreren Fällen der vergangenen Monate ermittelt. Der Mann aus der Region stehe in mindestens sechs Fällen im Verdacht, unter Angabe falscher Personalien jeweils im Wert von mehreren hundert Euro Hotelübernachtungen gebucht oder auch wahrgenommen zu haben. Die Rechnungen bezahlte er indes nicht. In einigen Fällen habe er auch  Hotelschlüssel gestohlen, was die Inhaber teilweise teuer zu stehen kam. Dazu, wie hoch der Gesamtschaden ist, machte die Polizei noch keine Angaben.

Sollten Gastronomen bei Buchungen unsicher sein, bittet die Polizei darum, die ortsansässige Inspektionen sofort zu informieren, damit die Kontrolle des Mannes noch vor oder
während der Tat erfolgen könne.