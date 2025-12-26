Das Spiel, das am Heiligabend Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Mupperg unter der Regie der Gemeindekirchenratsvorsitzenden Bettina Wendler und der Kinderkreisleiterin Maria Zorn in der bis auf den letzten Platz besetzten Heilig-Geist-Kirche aufführten, traf genau den Nerv der Zeit. Das Krippenspiel, in dem der stumme Hirte zum Sprachrohr der Verkündigung des Weihnachtswunders, der Geburt von Jesus Christus, wurde, regte zum Nachdenken an. Pfarrerin Anke Nagel Kordak führte durch den Gottesdienst mit musikalischer Unterstützung durch Kantor Walter Friedrich.