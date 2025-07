Die Röthen (in Bayern Röden) ist ein 25 Kilometer langer, linker Zufluss der Itz, der im südthüringischen Landkreis Sonneberg und oberfränkischen Landkreis Coburg verläuft. Normalerweise gibt es hier auch Wasser zu sehen. In regenreichen Zeiten sind es sogar mehr als ein Meter Höhe, die in der Sonneberger Altstadt erreicht werden. Die Ursachen für die derzeitige Ebbe liegen auf der Hand: hohe Temperaturen paaren sich mit Regenarmut.