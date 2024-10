Landkreis Sonneberg Hubschraubereinsatz beim Holzfällen

Eingesetzt sei wie bereits im Frühjahr ein Hubschrauber mit Spezialtechnik eines Schweizer Unternehmens. Am Hubschrauber sei Technik an einem Tragseil befestigt, die der Pilot während des Flugs an die Bäume manövriere. Ein Forstwirt im Baum lege das Seil an und sägt ein Stammteil über sich ab, das dann fliegend abtransportiert werde. Diese hubschraubergestützte Holzerntetechnik komme in Deutschland nur selten zum Einsatz.