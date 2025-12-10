Die Kriminalpolizei Saalfeld bestätigte in der Nacht den Vermisstenfall, machte jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben zu Hintergründen.
Seit etwa 17 Uhr am Dienstagabend läuft in Steinheid (Landkreis Sonneberg) eine umfangreiche Suchaktion. Mehr als 40 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshundestaffeln sind beteiligt.
