Die Abteilung „Fit und Gesundheit“ des TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern lädt am 9. März um 13.30 Uhr wieder alle sportbegeisterten Mädchen und Frauen in die Arena ein. Nach dem Erfolg im vergangenen Oktober gibt es in diesem Jahr zwei Trainingseinheiten mit Übungsleitern der Akademie: Aroha und Kaha – sanfte Bewegungen zu Musik, die für alle machbar sind. Danach lockt der traditionelle Kaffeeklatsch mit Kuchen und Bratwürsten. Gruppen werden gebeten, sich bei Gabi Vonderlind (0171 2805160) anzumelden.