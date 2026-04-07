Seit einem Vierteljahrhundert setzen sich die Ehrenamtlichen vom Mupperger Blutspendeteam Petra Pezold, Manuela Heinze, Holger Zimmermann, Jens-Dieter Pezold, Juri Heinze, Gabi Zimmermann, Corinna Tittmann-Götz, Falk Wohlleben und Steffen Götz, Franziska Tenner kam später hinzu, mit großem Engagement für die Gesundheit anderer ein. Was im Jahr 2001 aus einer Notwendigkeit heraus entstand, ist heute eine feste Institution im Gemeindeleben, getragen von Ehrenamtlichen, die mit Herzblut dabei sind. Beim kürzlich stattgefundenen Blutspendetermin in Mupperg wurden die ehrenamtlichen Helfer deshalb mit Ehrenurkunden und kleinen Dankeschöns für ihr langjähriges Engagement gewürdigt.