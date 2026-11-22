Mehrere Schluckspechte und Drogensünder zog die Polizei rund ums Wochenende aus dem Verkehr. So ereignete sich am Freitag, 20. November, gegen 20.40 Uhr ein Auffahrunfall in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg. Verletzt wurde hierbei niemand, doch stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Verursacher ordentlich einen sitzen hatte. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Den Führerschein des Beschuldigten kassierten die Polizisten in der Folge ein. Auch hat der Mann nun ein Strafverfahren am Hacken.