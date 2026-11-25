Am 3. September 2025 wurde das Geläut der St. Marienkirche in Heinersdorf von einem Moment zum anderen abgestellt – aus brandschutztechnischen Gründen, die wiederum altersbedingte Wehwehchen zur Ursache hatten. Doch eine Kirche, in der die Glocken nicht läuten dürfen? Die Heinersdorfer wollten diesen Zustand nicht hinnehmen und machten sich umgehend daran, die erforderlichen Restaurierungsarbeiten auf den Weg zu bringen.