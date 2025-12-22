Das Krippenspiel zur Weihnachtszeit hat eine lange Tradition. Bereits im 10. Jahrhundert gab es am Altar die Geschichte um Maria, Josef und das Christuskind. Dabei wurden teilweise die Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten und die Huldigung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige als eigene Spiele dargestellt. Das erste im deutschsprachigen Raum bekannte und auch textlich überlieferte „Dreikönigsspiel“ war das Freisinger Magierspiel, das in 100 lateinischen Versen die Ereignisse von der Geburt Christi bis zur Flucht nach Ägypten behandelte und um 1080 in der Freisinger Domkirche uraufgeführt wurde.