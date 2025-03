Die Bundestagswahl ist schon eine Weile her, aber ein paar Fragen stehen noch im Raum. Neben der offiziellen Wahl gab es in Thüringen auch mehrere U18-Wahlen, bei denen Jugendliche ihre Stimme abgeben konnten. Auch im Landkreis Sonneberg wurden fleißig Kreuzchen gesetzt – zum Beispiel an der Nordschule Steinach, die eine Juniorwahl organisiert hatte.