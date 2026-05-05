Landkreis Schwandorf: 63 Jungrinder büxen von Weide aus

Der Landwirt bemerkte am frühen Morgen, dass der Weidezaun zusammengebrochen war. 45 Tiere konnten bis zum Mittag wieder eingefangen werden, sie hielten sich laut den Angaben der Polizeisprecherin in einem Umkreis von zwei bis zweieinhalb Kilometern auf. Manche Rinder waren zwischenzeitlich auch in der Nähe der B22 unterwegs.