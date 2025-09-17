Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Wie man Kindern auf die Beine hilft

Mehr als 20 Interessenten aus Kindertagesstätten, Grundschulen, Ehrenamt und Politik waren jetzt der Einladung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen gefolgt, um sich im Kaltennordheimer Bürgerhaus über das Förderprojekt „Präventionsketten“ zu informieren. Der Abend markierte den Auftakt einer Gesprächsreihe, die in den kommenden Wochen und Monaten in allen Teilen des Landkreises auf das Projekt aufmerksam machen soll, teilt die Behörde mit. Diese Informationsveranstaltungen stellen qualitativ geprüfte und erprobte Formate für eine frühkindliche Bildungs-, Gesundheits- und Bewegungsförderung vor.