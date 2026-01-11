Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Mülltonnen und Co werden später geholt

Schwierig wurde es Ende der Woche wegen der winterlichen Verhältnisse im Landkreis mit der Entsorgung von Müll und Gelben Säcken. Aufgrund des Schneefalls kommt es nun zu Änderungen im Terminplan. Die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH informiert über folgende Anpassungen in der Tourenplanung: Nachfahrten beim Hausmüll am Montag, 12. Januar, für die Entsorgungsgebiete in Meiningen: 112, 113, 120, 121, 122, 123, 125, am Dienstag, 13. Januar, für Ellingshausen, Einhausen, Vachdorf, am Mittwoch, 14. Januar, für Nordheim, Schwickershausen, Rentwertshausen, Berkach, Behrungen sowie am Donnerstag, 15. Januar, für Bibra, Queienfeld, Wolfmannshausen, Wölfershausen, Ritschenhausen.