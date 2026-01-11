 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen Mülltonnen und Co werden später geholt

Wegen des Schnees mussten Entsorgungstouren im Landkreis Schmalkalden-Meiningen abgebrochen werden oder fanden gar nicht statt. Hier sind die Nachholtermine.

Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Mülltonnen und Co werden später geholt
1
Stehengeblieben – Mülltonnen oder auch gelbe Säcke und Papiertonnen sindim Landkreis wegen des Schneefalls nicht geleert worden. Es gibt Nachholtermine. Foto: Andreas Friedrich

Schwierig wurde es Ende der Woche wegen der winterlichen Verhältnisse im Landkreis mit der Entsorgung von Müll und Gelben Säcken. Aufgrund des Schneefalls kommt es nun zu Änderungen im Terminplan. Die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH informiert über folgende Anpassungen in der Tourenplanung: Nachfahrten beim Hausmüll am Montag, 12. Januar, für die Entsorgungsgebiete in Meiningen: 112, 113, 120, 121, 122, 123, 125, am Dienstag, 13. Januar, für Ellingshausen, Einhausen, Vachdorf, am Mittwoch, 14. Januar, für Nordheim, Schwickershausen, Rentwertshausen, Berkach, Behrungen sowie am Donnerstag, 15. Januar, für Bibra, Queienfeld, Wolfmannshausen, Wölfershausen, Ritschenhausen.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Papierabfuhr, wird am Freitag, 16. Januar, in der Tour 20 nachgeholt.

Biomüll und Gelbe Säcke

Die ursprünglich geplante Biomülltour wird ab Montag, 12. Januar, im Rahmen der regulären Montag- bzw. Dienstagstouren nachgefahren. Eine genaue zeitliche Zuordnung der einzelnen Orte ist dem Landratsamt leider nicht möglich. Bei der Multicartour erfolgt die Nachentsorgung ebenfalls ab Montag, 12. Januar.

Auch die Abfuhr der Gelben Säcke musste witterungsbedingt abgebrochen werden. Die Nachentsorgung beginnt nach Informationen des Landratsamtes voraussichtlich ab Montag, 12. Januar. Alle Abfallbehälter und Gelben Säcke sollten spätestens ab Sonntagabend (11. Januar) wieder zur Abholung bereitgestellt werden.

Die Informationen dazu finden sich auch auf der Webseite des Landkreises.