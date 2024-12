Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Mann löst SEK-Einsatz aus - Haus evakuiert

Saalfeld (dpa/th) - Ein 48 Jahre alter Mann hat in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) Polizei und Rettungskräfte stundenlang in Atem gehalten. Nach Angaben der Thüringer Polizei waren am Vormittag Beamte wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Ein Bewohner drohte den Polizisten damit, seine Wohnung anzuzünden, teilten die Beamten mit. Aufgrund der Verhaltensweisen des Mannes wurden Spezialkräfte angefordert. Man habe den Bereich weiträumig abgesperrt und das Haus evakuiert.