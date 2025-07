Der Tatverdächtige soll sich am Dienstag während einer Busfahrt bei Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) neben eine Elfjährige gesetzt haben. Er habe sie "in sexueller Art und Weise" angefasst, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung. Demnach wurde der Busfahrer auf den Vorfall aufmerksam und schickte den Mann aus dem Bus. Auch andere Fahrgäste hätten den Übergriff beobachtet.