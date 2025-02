Stephanskirchen (dpa/lby) - Ein Kleinkind ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das dreijährige Kind sei am Freitagnachmittag von einem Grundstück in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) über den Gehweg bis auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.