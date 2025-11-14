Neutraubling (dpa/lby) - Im Landkreis Regensburg ist eine Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt worden und an ihren Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei war die 34-Jährige am Donnerstagabend in Neutraubling von dem abbiegenden Lkw erfasst worden. Der Fahrer des Lastwagens hatte sie offenbar übersehen. Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Frau tun - sie war nach Polizeiangaben sofort tot.