Viechtach (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger ist bei Holzarbeiten in einem Waldstück im Landkreis Regen von einem Baum erschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, fällte der 15-Jährige am Freitagnachmittag gemeinsam mit seinem 46-jährigen Onkel auf dessen Waldstück einen Baum. Der Baum sei aus zunächst ungeklärter Ursache auf den Jugendlichen gestürzt, der noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben sei.