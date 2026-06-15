Viechtach (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger ist bei Holzarbeiten in einem Waldstück im Landkreis Regen von einem Baum erschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, fällte der 15-Jährige am Freitagnachmittag gemeinsam mit seinem 46-jährigen Onkel auf dessen Waldstück einen Baum. Der Baum sei aus zunächst ungeklärter Ursache auf den Jugendlichen gestürzt, der noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben sei.
Landkreis Regen Unfall bei Baumfällarbeiten - Jugendlicher tödlich verletzt
dpa 15.06.2026 - 13:00 Uhr