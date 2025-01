Rinchnach (dpa/lby) - Mehrere Autos sind beim Brand eines Holzschuppens in Niederbayern beschädigt worden. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben im niedrigen sechsstelligen Bereich. Auslöser des Feuers in dem Gebäude in Rinchnach (Landkreis Regen) war ersten Erkenntnissen nach ein Holzofen. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.