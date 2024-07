Landkreis Regen: Radfahrer verunglückt in Niederbayern tödlich

Rinchnach (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist in Niederbayern tödlich verunglückt. Offenbar sei der 56-Jährige in einem Waldstück bei Rinchnach (Landkreis Regen) von der Straße abgekommen und vom Fahrrad gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Rentner, der später mit dem Auto vorbeifuhr, habe den Mann am Sonntagabend leblos neben der Fahrbahn liegen gesehen und den Rettungsdienst verständigt. Die Einsatzkräfte versuchten anschließend vergeblich, den Verunglückten zu reanimieren.