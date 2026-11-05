Landkreis Pfaffenhofen: Abkochgebot für Trinkwasser aufgehoben

Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Das Abkochgebot für Trinkwasser in Teilen des Versorgungsgebiets der Ilmtalgruppe ist aufgehoben worden. Das Wasser könne wieder uneingeschränkt verwendet werden, teilte das Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm unter Berufung auf das Gesundheitsamt mit.



Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse entsprechen demnach wieder den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. In den kommenden Wochen soll die Wasserqualität weiter kontrolliert werden. Damit sollen mögliche Auffälligkeiten frühzeitig erkannt werden, um schnell reagieren zu können, hieß es.