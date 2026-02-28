Landkreis Passau: Streit wegen Gartenparty – Nachbarn gehen aufeinander los

Fürstenstein (dpa/lby) - Zwei Nachbarn haben sich wegen einer Gartenparty gestritten und gegenseitig verletzt. Wie die Polizei mitteilte, feierte ein 49-Jähriger in Fürtenstein (Landkreis Passau) mit mehreren Gästen in seinem Garten. Ein 32-jähriger Nachbar habe am Freitag gegen 5 Uhr um Ruhe gebeten. Die beiden Männer hätten daraufhin gestritten und der Gastgeber sei auf seinen Nachbarn losgegangen. Dieser hat sich laut Polizei mit einem Pfefferspray gewehrt.