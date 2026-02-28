 
Landkreis Passau Streit wegen Gartenparty – Nachbarn gehen aufeinander los

Eine Gartenparty in Niederbayern endet mit Pfefferspray, Verletzten und einem Polizeieinsatz. Warum der Streit zwischen den Nachbarn eskalierte.

Polizeieinsatz in Niederbayern: Zwei Nachbarn streiten wegen einer Gartenparty und verletzen sich gegenseitig. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Fürstenstein (dpa/lby) - Zwei Nachbarn haben sich wegen einer Gartenparty gestritten und gegenseitig verletzt. Wie die Polizei mitteilte, feierte ein 49-Jähriger in Fürtenstein (Landkreis Passau) mit mehreren Gästen in seinem Garten. Ein 32-jähriger Nachbar habe am Freitag gegen 5 Uhr um Ruhe gebeten. Die beiden Männer hätten daraufhin gestritten und der Gastgeber sei auf seinen Nachbarn losgegangen. Dieser hat sich laut Polizei mit einem Pfefferspray gewehrt.

Da zwei Gäste das Pfefferspray einatmeten, sei ein Rettungswagen gerufen worden. Auch einer der beiden Männer sei behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher. Details zu den Verletzungen lagen demnach nicht vor. Die Polizei nahm "die wechselseitigen Körperverletzungen zu Protokoll" und beendete die Party.