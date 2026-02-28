Fürstenstein (dpa/lby) - Zwei Nachbarn haben sich wegen einer Gartenparty gestritten und gegenseitig verletzt. Wie die Polizei mitteilte, feierte ein 49-Jähriger in Fürtenstein (Landkreis Passau) mit mehreren Gästen in seinem Garten. Ein 32-jähriger Nachbar habe am Freitag gegen 5 Uhr um Ruhe gebeten. Die beiden Männer hätten daraufhin gestritten und der Gastgeber sei auf seinen Nachbarn losgegangen. Dieser hat sich laut Polizei mit einem Pfefferspray gewehrt.
Landkreis Passau Streit wegen Gartenparty – Nachbarn gehen aufeinander los
dpa 28.02.2026 - 12:48 Uhr